Organizações repudiam extinção de faixa exclusiva de transporte público

Com o avanço das obras na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), o trânsito na região foi afetado, e por isso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) autorizou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) a liberar a faixa que antes era exclusiva para o transporte público. E após a decisão, a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi) e o Mova-se Fórum Nacional e Mobilidade emitiram uma nota de repúdio.

A nota começa falando que a extinção da faixa, que acontece de forma experimental, ‘contradiz os princípios da política ESG (Environmental, Social and Governance) e vai de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU’.

As organizações afirma ainda que tal ação demonstra uma falta de comprometimento com a efetivação de uma mobilidade urbana sustentável e eficiente. “Em um momento em que as cidades ao redor do mundo buscam soluções para reduzir o congestionamento, diminuir a emissão de poluentes e promover alternativas de transporte público, a decisão de abrir a faixa exclusiva representa um retrocesso na busca por uma cidade mais equitativa e amigável ao meio ambiente”.

Para completar, as organizações pedem que o Governo do Distrito Federal (GDF) reconsidere essa decisão e invista em soluções que fomentem a utilização de transporte público, reduzindo a dependência de veículos particulares e contribuindo com a efetivação do ODS.