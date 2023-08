Faixa exclusiva para ônibus na EPTG segue liberada

A liberação foi feita de forma experimental, visando melhorar o trânsito causado pelas obras na altura do Pistão Sul e na Via Estrutural

As mais diversas obras que acontecem na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) fizeram com que o trânsito na região ficasse caótico. E para tentar melhorar a situação, a faixa exclusiva para ônibus, vans escolares e táxis segue liberada para todos os veículos nesta segunda-feira (14).

A mudança traz melhorias para os motoristas de carros particulares, já que desafoga o trânsito. Porém, impacta os usuários do transporte público, que deixam de ter uma via exclusiva, com menos trânsito. Essa abertura da via começou na sexta-feira (11), por determinação da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), que autorizou o Departamento de Estrasas de Rodagem do DF (DER-DF) a efetuar a operação.

A liberação foi feita em caráter experimental, para tentar melhorar a vida da população que sofre com as obras na altura do Pistão Sul e na Via Estrutural.

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) criticou a liberação da faixa exclusiva para ônibus, vans escolares e táxis, avaliando que ela “terá efeito contrário na redução dos congestionamentos”.