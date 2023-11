Orçamento 2024: bancada define educação, saúde e desenvolvimento como prioridade

O grupo, liderado pelo deputado Rafael Prudente (MDB), alocou R$ 316 milhões em emendas para diversos projetos e programas do Governo do DF (GDF)

A bancada composta por representantes do Distrito Federal no Congresso Nacional definiram, nesta segunda-feira (20), as prioridades para o Orçamento da União de 2024.

O deputado esclareceu que as prioridades para o próximo ano serão a educação, saúde, esporte e desenvolvimento.

O plano ainda inclui obras, como a construção de creches e escolas, os Hospitais de São Sebastião e Guará e a duplicação da BR-080.