Operários são resgatados em estrutura no Itapuã Parque

Três operários estavam presos a aproximadamente 22 metros do chão. Ninguém saiu ferido

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado nesta sexta-feira para resgatar três operários presos em cima da estrutura da caixa d’água, no Itapuã Parque. A estrutura tem aproximadamente 22 metros de altura

Segundo os Bombeiros, os operários estavam trabalhando no local quando, no momento que iam descer, o guindaste que os colocou na estrutura quebrou. Foi necessário o uso de uma viatura do tipo ABE (Auto Bomba Escada) para o resgate.

Ninguém saiu ferido.

Confira o vídeo do momento do resgate: