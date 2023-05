Operários são resgatados de andaime no 16º em Samambaia

Dois operários realizavam a manutenção preventiva na fachada de um estabelecimento comercial, que era composto por 18 andares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no fim da tarde desta quinta-feira (18), para um salvamento de resgate de trabalhadores em situação de risco na Samambaia Sul.

Um circuito com cordas foi montado para o içamento dos trabalhadores que, segundo informações levantadas no local, estavam retidos em um andaime a aproximadamente 04 horas, por conta da falta de energia elétrica no motor do equipamento.

A operação teve a duração de aproximadamente duas horas, e as vítimas, não identificadas, foram atendidas por socorristas e por não apresentarem ferimentos, não foram levadas ao hospital.