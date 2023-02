Operário sofre fratura em perna após acidente de trablho no SIA

O homem realizava manutenção no silo de concreto a uma altura de aproximadamente 15 metros

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência nessa terça-feira (07), às 17h03, em uma empresa do ramo de construção no trecho 2, conjunto “A”.

A equipe foi acionada para atender uma vítima de acidente de trabalho, o homem tem 57 anos, e realizava manutenção no silo de concreto a uma altura de aproximadamente 15 metros.

Segundo informações de amigos de trabalho, uma peça se desprendeu atingindo-o e ocasionando trauma hemorrágico por esmagamento na perna direita.

O Corpo de Bombeiros efetuou o protocolo de trauma, realizando a contenção da hemorragia com curativo, estabilizando, sendo retirado da torre por uma plataforma de salvamento.

Ele foi transportado pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base de Brasília, estava consciente, orientado e estável.