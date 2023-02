Emprego no DF: 188 vagas ofertadas

A grande maioria é para trabalhar na Zona Industrial do Guará, mas há vagas também em Valparaíso (GO)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 20 oportunidades para açougueiros, todas no Recanto das Emas. E o melhor: em dez dessas vagas, não é necessário ter trabalhado na função. A exigência para todos os postos é ter, no mínimo, o ensino fundamental incompleto. O salário pago é de R$ 1.355, além de benefícios. Essas são apenas parte das 188 vagas ofertadas nesta quarta-feira (8), com salários que chegam a R$ 2.103.

Há também 105 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) nas seguintes funções: operador de caixa (33), repositores de supermercado (33) e de mercadorias (3), auxiliar de limpeza (17), armazenista (17) e assistente de vendas (2). A grande maioria é para trabalhar na Zona Industrial do Guará, mas há vagas também em Valparaíso (GO).

Entre as outras oportunidades, há dez chances disponíveis para pedreiros em Ceilândia. O ordenado é de R$ 2.103, mais benefícios. Para essa função, é necessário comprovar experiência anterior e a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo. Já em Samambaia Norte, estão sendo recrutados seis fiéis de depósito. O ordenado é de R$ 1.302, mais benefícios. Para concorrer, basta ter o ensino fundamental completo. Vale lembrar que o fiel de depósito é o profissional encarregado de controlar estoque, recepcionar produtos, organizar local de armazenagem.

Estão abertas ainda duas vagas para auxiliar de saúde bucal na Asa Norte. O salário é de R$ 1.527. Nesse caso, é exigida experiência na função e também ter o ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília