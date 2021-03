Operações na rede elétrica no DF nesta terça-feira (16)

Durante o tempo da operação, será preciso interromper o fornecimento de energia. Em Vicente Pires, o trabalho vai das 8h40 às 16h30, período durante o qual a energia estará suspensa na Chácara 54-A, lotes 1 a 15

Esta terça (16) começa com obras da Companhia Energética de Brasília (CEB) em Vicente Pires e em Planaltina. Nessas regiões, serão substituídos os condutores elétricos que transportam a energia de rede de baixa tensão por outros condutores com maior capacidade de condução de corrente.

Durante o tempo da operação, será preciso interromper o fornecimento de energia. Em Vicente Pires, o trabalho vai das 8h40 às 16h30, período durante o qual a energia estará suspensa na Chácara 54-A, lotes 1 a 15.

Em Planaltina, no mesmo horário, haverá desligamento na BR-020, Acampamento DVO, ruas 1 (lotes 1, 1-A, 1-B, 4 a 10), 2 (lotes 8, 10, 12, 12-A, 12-B, 13 a 15, 24, 27), 4 (lotes 1, 19, 20 e 22), 5 (lotes 1, 3, 5, 7, 11, 15, 19, 21, 22,23-A), 6 (lotes 18, 18-B, 20, 20-A, 21, 22); 7 (lotes 1, 2, 3-B, 5-B, 6, 7-B, 9, 10, 18-A), além da Escola DVO e da Caesb.

Das 8h40 às 16h, a CEB fará a instalação de um transformador na Avenida Sucupira, no Riacho Fundo. Isso deixará, temporariamente, sem energia, os módulos 3, 29/30, 39/42, 45, 47, 52 a 55, 57, 58, 59-A, 65, 67, 70, a 72, 74, 75, 77 a 81, 84 e 85, além da Área Especial (Granja Dacia).

No mesmo horário, será feita poda de árvores no Núcleo Rural Sobradinho II, no Assentamento Contagem. Assim, ficarão sem energia as chácaras 1 a 18, 30, 31,34 e 36 e a Escola Classe Sonhem de Cima.

Em Ceilândia, a CEB vai endireitar um poste de alta tensão. Por segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara M, das 8h40 às 14h.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a companhia pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília