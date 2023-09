Mais 500 câmeras vão reforçar monitoramento das ruas do Distrito Federal

Atualmente, 24 RAs possuem câmeras. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob)

O uso da tecnologia para redução da criminalidade tem subsidiado ações coordenadas entre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e as forças de segurança. Entre as medidas adotadas está o uso de câmeras de videomonitoramento, equipamentos essenciais para acompanhar situações e direcionar policiamento de forma mais ágil e inteligente. Nesta terça-feira (26), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o extrato de contrato para complemento à contratação de serviços com fornecimento de materiais, compondo o investimento realizado para a continuidade da implantação de novos pontos de captura e manutenção das 980 câmeras já instaladas.

A nova fase de ampliação, que teve início neste ano e com previsão de finalização em 2025, prevê o aumento de cerca de 500 novas câmeras em regiões administrativas que ainda não contam com a tecnologia e, também, fortalecimento daquelas que já contam com o serviço. Atualmente, 24 RAs possuem câmeras. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e, a partir disso, distribuídas ou disponibilizadas às dez Centrais de Monitoramento Remoto (CMRs), instaladas em unidades da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Com o investimento de mais de R$ 1,8 milhão, a previsão é de que quase todas as regiões administrativas estejam monitoradas – 33 das 35.

O modelo propicia mais agilidade no atendimento à população e contribui com ações de policiamento preventivo pela PMDF. Além disso, pode garantir mais integração entre as forças de segurança, auxiliando nas investigações realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e órgãos do Judiciário, como Ministério Público e tribunais.

Por questões estratégicas de segurança, os pontos de instalação não são divulgados. O principal critério para a definição dos locais em que os equipamentos são instalados são as áreas de interesse permanente, definidas com base em levantamentos realizados pela SSP-DF, que analisam as manchas criminais que indicam dias, horários e locais de maior incidência de cada crime, entre outras informações relevantes.

Novos investimentos

Os novos equipamentos resultarão em um policiamento mais eficiente nas regiões administrativas que ainda não contam com o sistema de segurança. O projeto vem sendo desenvolvido em etapas, por questões que envolvem fonte de recursos e capacidade operacional da SSP-DF, além dos trâmites próprios dos processos licitatórios e contratuais.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a implementação de novas câmeras é uma das prioridades do governo e fortalece a segurança em todo o DF. “O programa de videomonitoramento é uma ferramenta que otimiza o emprego de policiamento e atua multiplicando o olhar das forças de segurança em todo DF. Esse aumento do número de câmeras contribui diretamente com a redução da criminalidade, pois, além do melhor emprego do policiamento, pode contribuir com a elucidação de crimes”, destaca.

O monitoramento das imagens é feito de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 29 órgãos, bem como instituições e agências do governo local e federal, com suporte de câmeras de videomonitoramento, e também por levantamentos de inteligência.

Definição de locais

O principal critério para a definição dos locais em que os equipamentos são instalados são as áreas de interesse permanente, definidas com base em levantamentos realizados pela SSP-DF, e, também, com orientação de responsáveis por batalhões e delegacias.

Os estudos apontam as chamadas manchas criminais, em que é possível detectar dias, horários e locais de maior incidência de crimes. As câmeras também são instaladas em áreas de grande circulação de pessoas e de veículos, bem como nas principais vias de acessos das cidades.

O uso das imagens captadas pelas câmeras de segurança pode contribuir com o encurtamento do tempo de investigação e consequente responsabilização mais rápida do infrator. Sempre que divulgadas as imagens de suspeitos, muito rapidamente surgem denúncias com informações fundamentais para a investigação.

Inovação

As câmeras são de alta resolução – 2MP e Full HD – e auxiliam no acompanhamento de manifestações e eventos, além de situações de acidentes de trânsito, apoiando as ações para melhoria da mobilidade na capital e do atendimento emergencial realizado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

“A tecnologia de ponta permite atuarmos de forma mais assertiva. O acesso às imagens 24 horas por dia contribui, ainda, com o trabalho dos órgãos que compõem o Ciob”, ressalta o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury.

O sistema de videomonitoramento da SSP-DF é qualificado como material de acesso restrito, nos termos do Decreto Distrital nº 35.382/2014. Já a Portaria SSP-DF nº 26/2020 dispõe que “as imagens arquivadas ou transmitidas em tempo real oriundas do sistema de videomonitoramento da SSP-DF são de uso privativo no interesse do serviço de segurança pública, vedado o acesso por terceiro ou o fornecimento não autorizado”.

*Com informações da Agência Brasília