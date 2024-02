Dois filhotes de jacutinga nascem no Zoológico de Brasília

Espécie é típica da Mata Atlântica e está ameaçada de extinção; após o período inicial no berçário, os filhotes estão em um recinto adaptado

O Zoológico de Brasília celebra o nascimento de dois adoráveis filhotes de jacutinga, fruto do amor entre Bela e Fera, duas aves do zoo. Os pequenos nasceram em dezembro de 2023, reforçando o compromisso do zoológico em atuar na reprodução e conservação da espécie que atualmente está ameaçada de extinção.

Em 2022, o Zoológico registrou o nascimento de três indivíduos da espécie. Atualmente, a instituição conta com oito, sendo dois casais formados, dois jovens e dois filhotes recém-nascidos, refletindo os esforços contínuos em prol da conservação.

O Zoológico de Brasília colabora com o Plano de Ação Nacional para Conservação da Mata Atlântica, na qual está inserida a espécie jacutinga (Aburria jacutinga). Com o aumento do desmatamento e caça, a espécie entrou no estado de conservação como ameaçada de extinção.

“A reprodução desses filhotes é mais uma conquista importante em nossa missão de conservação. A jacutinga é uma espécie que depende de nossos esforços em cativeiro para garantir sua sobrevivência na natureza, especialmente diante das crescentes ameaças às áreas naturais”, destaca o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto.

Para garantir o sucesso reprodutivo, o zoológico proporciona ambientes cuidadosamente planejados, com vegetação exuberante e feno, criando condições ideais para a reprodução das aves. A equipe técnica possui expertise no manejo e não mede esforços para monitorar os comportamentos reprodutivos, por meio de observações periódicas.

Os filhotes, após o período inicial no berçário, agora desfrutam de um recinto adaptado, fora da visitação pública, para um monitoramento mais próximo e seguro.

​

*Com informações do Zoológico de Brasília