Operação prende três traficantes e apreende 724 kg de maconha

Esta ação é fruto da mesma investigação que apreendeu uma tonelada de maconha no último dia 21. Em outra ação, um homem que vinha de Uberaba foi preso

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil (PCDF), o Ministério Público (MPDFT) e a Polícia Rodoviária

Federal (PRF) resultou na apreensão de cerca de 724 quilos de maconha. Três suspeitos foram presos.

Esta ação é fruto da mesma investigação que apreendeu uma tonelada de maconha no último dia 27. Os suspeitos hoje seriam membros de outra célula da organização criminosa especializada no tráfico de drogas.

A operação desta sexta ocorreu na BR-050, nas proximidades de Cristalina-GO. A droga apreendida seria alocada em Ceilândia e difundida entre pequenos traficantes de todo o DF.

Mais apreensão

Em outra operação, a PCDF, por meio da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), prendeu, também na quinta-feira (28), um homem de 28 anos que trazia 458 quilos de maconha de Uberaba-MG à Ceilândia.

O autor trazia os quase 500 quilos da droga no porta-malas de um Jeep Renegade de cor preta. Assim como no caso acima, a maconha também seria difundida para outras regiões do DF.

O homem foi preso ainda em Uberaba e foi recolhido ao presídio da cidade mineira, mas será recambiado ao DF, conforme determinação judicial da 3ª Vara de Entorpecentes do DF. Ele irá responder pelo crime de tráfico de drogas, com agravante por transportar entorpecentes entres estados da Federação.

O delegado da 24ª DP, Anderson Assis, fala sobre: