Operação policial noturna resulta em prisões e apreensões no DF

PMDF realizou três ações e prendeu quatro indivíduos

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou na noite dessa sexta-feira (10) realizou três ações que resultaram em importantes prisões e apreensões.

A primeira operação ocorreu próximo ao Estádio Nacional, onde dois indivíduos foram presos por receptação de uma motocicleta furtada, porte de simulacro de arma de fogo e falsa identidade.

A ação seguinte, que aconteceu na área verde entre o Clube do Choro e a Funarte, resultou na prisão de um indivíduo que havia esfaqueado e roubado o celular de uma jovem.

A terceira ação foi realizada na área comercial da 410 norte, a ação policial resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes que eram comercializados na região. Quatro indivíduos foram detidos, sendo um menor e três maiores, e encaminhados para as delegacias competentes.

As equipes que atuaram nas operações foram o supervisor do 1°CPR, GTOP23, GTOP26, GTOP44, RP’S do 3°BPM e Águia do 3°BPM.