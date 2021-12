Operação Natal da PRF reduz em 32% o número de acidentes

No DF e Entorno, ocorreu uma redução em 32% no número de acidentes e de 39% no número de pessoas feridas em relação ao ano passado

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira (27) o balanço da ação que visou reforçar a fiscalização nas principais vias de acesso ao Distrito Federal.

No DF e Entorno ocorreu uma redução em 32% no número de acidentes e de 39% no número de pessoas feridas em relação ao ano passado

A operação foi realizada entre os dias 23 e 26 de dezembro de 2021. Foi reforçado o policiamento ostensivo e a fiscalização nas rodovias federais do DF e Entorno, visando garantir a fluidez do trânsito e a segurança durante o feriado prolongado.

Os números incluem ainda 700 testes de etilômetro nos motoristas que trafegavam nas BRs do DF e Entorno. Destes, 14 condutores foram autuados por constatação e 23 foram autuados por recusar a realizar o teste de etilômetro.

Três pessoas foram presas por apresentarem o valor acima de 0,33 mg/L de ar alveolar, configurando o crime de trânsito de dirigir embriagado. Lembramos que dirigir sob a influência de álcool é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o teor do teste for superior a 0,33 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o motorista apresenta sinais e sintomas de embriaguez e se recusa ao teste.

A pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. A multa tanto para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste é de R$ 2934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor dobra.

Além disso, a PRF deteve 19 pessoas por diversos crimes. Entre as quais, uma por receptação de veículo roubado. A apreensão ocorreu na quinta-feira (23), na BR 020, próximo ao município de Formosa-GO, onde um homem conduzia o Renault/Clio roubado.

O veículo foi roubado no dia 20 de dezembro de 2021, no Recanto das Emas, Brasília, por dois indivíduos que renderam a condutora com uso de arma de fogo e levaram o veículo. O motorista informou para a PRF que comprou o veículo na cidade de Santa Rosa/GO, pagando R$14.000,00.

Na sexta-feira (24), na BR 060, saída para Goiânia, o condutor de um VW/Voyage, um homem de 46 anos, foi preso por tráfico de drogas. Os PRFs encontraram 127 quilos de maconha escondidos dentro do para-choque do veículo.

No sábado (25), na BR 020, próximo a Sobradinho, foi preso um homem de 41 anos por ter um mandado de prisão pendente de cumprimento. O cidadão conduzia um Citroen/Xsara com o pneu furado, após a solicitação de parada pela PRF, o condutor recusou a realizar o teste de etilômetro e, também, estava com a CNH vencida há mais de 2 anos.

Também no sábado (25), na altura de Samambaia, dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lavrado um termo circunstanciado por estarem em posse de 3 gramas de entorpecentes, sendo um grama de maconha e dois gramas de substância análoga à cocaína. O condutor da moto estava com R$ 780,00 em dinheiro e não soube explicar sua origem. Já o passageiro estava com uma pistola calibre .765 e um simulacro em sua cintura. Os dois já tinham passagem pela polícia.

Para evitar a violência no trânsito, os policiais intensificaram a fiscalização abordando mais de 3.000 veículos e 3.600 pessoas. Foram lavrados 1061 autos de infrações, sendo 150 por ultrapassagens indevidas, ação responsável por cerca de 30% das mortes em acidentes de trânsito dos últimos anos. Foram multados 49 veículos que ou o condutor ou o passageiro estavam sem cinto de segurança, e outros 52 veículos por transportar crianças sem o dispositivo de retenção.

Em relação aos acidentes de trânsito, ocorreram 17 acidentes nas rodovias que cortam o DF e o Entorno, que deixaram 25 pessoas feridas e 02 vítimas fatais. Em comparação com o ano passado, no período de 24/12/2020 a 27/12/2020 (de quinta-feira até domingo), ocorreram 25 acidentes que deixaram 41 pessoas feridas e 1 vítima fatal. Apresentando uma redução em 32% no número de acidentes de trânsito e em 39% de redução em relação ao número de pessoas feridas na Operação Natal do ano de 2020.

O acidente fatal ocorreu na quinta-feira (23), por volta do meio-dia, na BR 040 km 47,2, município de Luziânia-GO, foi uma colisão frontal entre um VW/Gol e um Toyota/Corolla em um trecho de pista simples e de ultrapassagem proibida. Os dois motoristas dos veículos faleceram no local. Outras duas pessoas ficaram feridas gravemente e foram encaminhadas à UPA de Luziânia.