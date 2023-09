Operação desvenda fraude fiscal de R$ 16 milhões em redes de bares e restaurantes do DF

A operação foi desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DOT/Decor)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpre seis mandados de busca e apreensão contra donos de redes de bares e restaurantes suspeitos de sonegar cerca de R$ 16 milhões em impostos.

Os acusados realizam simulações de pagamento que, muitas vezes, levavam o sistema de Justiça e Fazenda Distrital a acreditarem que em algum momento os devedores quitariam suas dívidas. Porém, a investigação evidenciou que os empresários não tinham intenção de acertar as contas.

Os mandados de busca e apreensão foram executados em várias áreas do Distrito Federal, incluindo o Plano Piloto, Águas Claras, Vicente Pires e Taguatinga, abrangendo tanto os estabelecimentos comerciais quanto as residências dos suspeitos.

Os investigados enfrentam acusações relacionadas a crimes contra a ordem tributária, como sonegação fiscal, bem como lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, as penas podem variar entre cinco e 15 anos de prisão.

A operação de hoje mobilizou cerca de 40 agentes do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal, além de auditores fiscais do Distrito Federal, que desempenharam um papel ativo nas diligências conduzidas nas empresas sob investigação.