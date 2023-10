Operação desmantela quadrilha de furto e receptação em Planaltina

Cerca de 84 itens foram recuperados, incluindo televisores, notebooks, aparelhos de som, celulares e relógios

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), especificamente o 14º Batalhão, e a equipe do DF LEGAL resultou na desarticulação de um esquema de furtos e receptação de produtos eletrônicos em Planaltina, neste domingo (15), por volta das 21h.

A ação foi realizada durante a Operação 5º Mandamento pelo Grupo Tático Operacional do 14º BPM (Gtop 34), com o apoio de outras equipes da área, do Batalhão de Policiamento com Cães e do DF LEGAL.

Durante a operação, os policiais localizaram um depósito utilizado pela quadrilha para armazenar os objetos roubados que seriam posteriormente revendidos. Ao todo, cerca de 84 itens foram recuperados, incluindo televisores, notebooks, aparelhos de som, celulares e relógios. Além disso, os militares encontraram drogas, um simulacro de fuzil e R$ 800 em espécie, evidências do caráter criminoso do grupo.

Todo o material apreendido foi cuidadosamente documentado e encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, onde serão realizadas as investigações adicionais sobre o esquema da quadrilha.