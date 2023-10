Espaço odontológico é revitalizado na UBS 1 do Itapoã

Adequação da Unidade Básica de Saúde traz mais conforto aos pacientes e melhora segurança contra infecções

O serviço de odontologia da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Itapoã funciona agora em instalações revitalizadas. Concluídas em setembro, as melhorias envolveram o teto, paredes, piso e redes elétrica e hidráulica. A principal diferença, porém, está na organização do espaço: antes, as cadeiras de atendimento ficavam todas juntas em um mesmo espaço, com a adequação, foram divididas em consultórios individuais.

“Tínhamos quatro cadeiras em um espaço só. Então eram quatro dentistas, quatro técnicos e quatro acompanhantes no mesmo espaço”, explica a odontóloga Daniele Saldanha. A principal vantagem da separação física é evitar a contaminação por vírus respiratórios, como é o caso do transmissor da covid-19.

A privacidade também é elogiada. “Agora é bom porque fica mais exclusivo”, resume a diarista Rebeca Mota, de 28 anos. Ela faz o acompanhamento da saúde bucal dos filhos André e Ádrian, de 9 e 8 anos, na UBS 1 do Itapoã desde que eles eram bebês. Ter um espaço reservado ajuda até para deixar os filhos mais comportados quando ela mesma é a paciente. “Antes eu vinha só acompanhar, mas agora vim fazer tratamento junto”, conta.

A gerente da UBS 1 do Itapoã, Sirlei de Almeida, explica que a revitalização do setor de odontologia da unidade faz parte de uma série de melhorias que se tornaram possíveis por meio do contrato de manutenção predial. Serviços como troca de pia, vasos e consertos elétricos e hidráulicos têm sido realizados com rapidez. Somente na parte de iluminação, foram substituídas 93 lâmpadas. “Além de melhorar para o nosso servidor, melhorou para a população”, comemora.

Porta de entrada

A rede de 175 UBSs é a porta de entrada para os serviços de saúde bucal. É possível saber qual a unidade de referência pela busca através do CEP residencial no portal do InfoSaúde.

Em caso de necessidade, é realizado o encaminhamento a um dos 13 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), onde há assistência especializada. Já para os casos de emergência, deve-se procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais regionais do Gama, de Taguatinga e da Asa Norte.