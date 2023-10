Idosa de 84 anos é encontrada morta dentro da casinha de cachorro no Gama

O genro, ao tentar socorrê-la, percebeu que o corpo estava rígido, indicando que a morte provavelmente já havia ocorrido há algum tempo

O corpo de Raimunda Laurinda dos Santos, de 84 anos, foi encontrado dentro de uma casinha de cachorro, no Gama. O caso aconteceu na tarde do último domingo (15).

Raimunda morava com o genro e a filha. Segundo relatos à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o genro informou que viajou com a esposa no último dia 12 de outubro, deixando Raimunda sozinha em casa.

Ao retornarem por volta das 15h50, o casal deparou-se com o portão da frente aberto, sem sinais de arrombamento. Ao entrarem na residência, encontraram Raimunda deitada de bruços, com parte do corpo dentro da casinha dos cachorros, localizada em um dos cantos do terreno.

Diante da situação, ele imediatamente chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para o local.