Operação da PMDF resulta na apreensão de menores, objetos furtados e entorpecentes

A ação foi realizada na noite de domingo (12) para segunda-feira (13)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma operação na noite de domingo (12) para segunda-feira (13), em Planaltina, e resultou na apreensão de menores, objetos furtados e substâncias entorpecentes.

Durante patrulhamento na Avenida Erasmo de Castro, em Planaltina, foram apreendidos dois menores de idade suspeitos de roubar celular de um pedestre. Além dos dois menores, a equipe também recuperou o celular produto de roubo.

Na mesma noite, a equipe do GTOP recuperou uma TV 105 polegadas e um tapete que haviam sido furtados da Igreja Adventista de Planaltina. Os objetos foram encontrados no Setor Educacional.

No mesmo patrulhamento, a equipe do GTOP 34, na Estância 05 no Ponto de Apoio Comunitário (PAC), apreendeu uma menor que estava na posse de um celular que constava como produto de roubo e de uma porção de substância entorpecente. A menor foi apreendida e os objetos foram recuperados.