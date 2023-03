Homem é preso suspeito de roubo em distribuidora de bebidas em Sobradinho II

O criminoso já possuía outras passagens por roubo, caso seja condenado, poderá pegar até 12 anos de prisão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou a prisão de um homem suspeito de assalto contra clientes e funcionário que estavam no interior de uma distribuidora de bebidas de Sobradinho II, a prisão foi feita nessa terça-feira (13).



O homem entrou no comércio com uma arma branca, e passou a ameaçar as vítimas e exigir seus pertences, além de valores que estavam no caixa da distribuidora.



O criminoso agrediu verbalmente as vítimas, além de tentar golpeá-las com a arma, o homem ameaçou as vítimas no local por diversas vezes de morte, com o objetivo de roubar os celulares, joias, alianças e valores em espécie das vítimas.



O crime foi gravado por câmeras, as vítimas reconheceram o criminoso e o mesmo confessou o crime.



Populares auxiliaram nas investigações, tendo as equipes policiais da 35ª DP rapidamente identificado e prendido ainda em flagrante o suspeito.