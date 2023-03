Neoenergia realiza serviços na rede elétrica do DF

Para segurança de todos os profissionais e da população, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso

De 14 a 20 de março, as equipes da Neoenergia irão realizar serviços na rede elétrica do Distrito Federal, atuando em diversas regiões administrativas. Para a segurança dos profissionais e da população, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso nos endereços e horários a seguir.

Confira os detalhes de cada região e os serviços oferecidos pela Neoenergia à população:

TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2023

Não há desligamentos programados para esta data.

QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 13h00

Local: Altiplano Leste: Chácaras 07 a 09, 22; Chácaras do Beto, Estância Velha, São Benedicto, Beto, Estrela; Fazendas Paranoá, Santa Luzia, Taboquinha; Gleba 01.

Local: Núcleo Rural Paranoá: Rua 01, Recanto Tamanduá, Sítio Oliveiras e Sítio Tamanduá.

Local: Colônia Agrícola Rajadinha, Conjunto C.

Local: Capão da Erva: Chácara 38-B

Local: Sobradinho dos Melos: Chácaras 02, 02-A, 03, de 07 a 10, 10-B, 23; Chácaras da Let, Mineirinho; DF-330 KM 15; DF-250 KM 08; DF-250/330 KM 10; DF-330 Chácara 05; DF-425 KM 11, Gleba I, KM 09 e KM 10.

Local: Condomínio Boa Esperança: Chácaras Moinho, Moriar e DF-250 KM 06.

Local: Condomínio Mansões Entrelagos, Quadra 04.

Local: DF-130: Chácaras Aroeira, G-09, Monte Sinai, KM 02, KM 11 ao KM 13, KM 22, KM 30, KM 31, KM 49 e Núcleo Rural Rajadinha.

Local: DF-205: Chácaras Almeida, dos Combinados e KM 0.

Local: DF-250: Chácaras 02, 04 Módulo 01, 06, 17-A, 35-C, 36-C, 37; Chácaras St Dorotei; Fazenda Velha, KM 01, KM 02, KM 05 ao KM 09.

Local: DF-250: KM 13.

Local: Fazenda Santo Antonio.

Local: Núcleo Rural Capão da Onça: Chácaras 55, Boca da Mata, Pé de Serra, Pé de Serra A, Rancho dos Opes, Seis Irmãos 512, Bela Vista, dos Leitões Casa 02, DF-130, DF-250, Fazendas Alagares, Prado, 02 Irmãos, Ipê, KM 06, KM 17, KM 21, Recanto do Sossego e Sítio Bela Vista.

Local: Núcleo Rural Paranoá, Fazenda Taboquinha.

Local: Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, DF-130.

Local: Núcleo Rural Rajadinha: Chácaras 05, 09, 37, 38, 44, 53, 54-C, 64, D-06, F-16, G-01, H-06, II Parque Sol; Parque Sol, Conjuntos do A ao C, do E ao G; DF-130 Gleba C; DF-130 KM 36, Glebas 03, 05; Residencial Bernardo Sayão, Ruas 01 a 03.

Local: Núcleo Rural Sobradinho dos Melos: BR-250, Chácaras 03, 05, 07, 12, 12-C, 14, 14-B, 17, 17-B, 17-A, de 18 a 22, 56; Chácaras Boa Esperança, Dois Irmãos, Juliana, Natureza Viva, Olho D´Água, Quinta Bom Sucesso, São Vicente, São José, Xangrilá, Mina D´Água, Adventista, Arco Iris, Bom Jesus, Barra, Canaa 2, Coqueiro 2, Coqueiros, Cristo Rei, Est. Parais, Indiana, de J1 a J3, M. Werneck, Madala 04, Mandaguari, Mariana, São José, Sem Número, Salem, Santa Maria, Sonho Meu, Sossego 1, Sossego 2, Casa 02; DF-006 KM 08, Fazenda Santa Luzia, Gleba 11, Escola, Fazendas Meu Sonho, Irmãos, Paranoá, Gleba 01, Gleba 17, Gleba 25; KM 00, KM 04 ao KM 09, KM 12, KM 13, Lotes 02, 04, 08; Módulo D, Módulo 02, Quadra 01, Quadra 02, Rancho Ponte Nova, Sítio Do Rojo, Sítio Recanto do Sabia, Sítio São Sebastião, Sítio Santa Monica, Sítio São Gabriel, Sítio Caratuso Nº 11, Sítio Fazendinha e Sítio Tapiti.

Local: Núcleo Rural Sobradinho.

Local: DF-330: KMs 03, 09, 11, 13 e Rua 08.

Local: Núcleo Rural Sobradinho dos Melos: Chácaras 01-B, 10, 11, 26, Amanda, Ozanir; DF-250 Chácara 23-A; DF-330 Chácara 004; DF-350 KM 01.

Local: V. Rajadinha II: Conjunto do A ao D, Ruas 03, 04, 06 e 08.

Serviço: Manutenção de rede.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ITAPOÃ

Horário: 08h30 às 16h00

Local: Del Lago: Quadras 315 e 318.

Serviço: Manutenção de rede.

QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2023.

LAGO SUL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 08h30 às 12h00

Local: SHIS QI 26: Conjuntos 15 e 16.

Serviço: Construção de rede.

VICENTE PIRES

Horário: 08h30 às 12h00

Local: Colônia Agrícola Vicente Pires: Chácara 92, Chácara 261, Rua 04, Rua 06 e Rua 08.

Serviço: Manutenção de rede.

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SOBRADINHO

Horário: 08h30 às 12h00

Local: Quadra 08: CL 16 e CL 22.

Local: Quadra 10: Conjunto 04, Conjunto B, Lote Especial e Rua 04.

Serviço: Manutenção de rede.

ARNIQUEIRA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 12h30 às 16h00

Local: Colônia Agrícola Arniqueira: Chácaras 60 e 61.

Serviço: Manutenção de rede.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁGUAS CLARAS

Horário: 14h30 às 18h00

Local: Rua Carnaubas, Lote 02.

Serviço: Manutenção de rede.

SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 2023

ÁGUAS CLARAS

Horário: 08h30 às 12h00

Local: Quadra 301.

Serviço: Manutenção de rede.

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 13h00

Local: Arapoanga: Quadras 04, 06, 08, de 12 a 14 e Quadra A.

Serviço: Manutenção de rede.

DOMINGO, 19 DE MARÇO DE 2023

CRUZEIRO

Horário: 08h30 às 15h00

Local: Cruzeiro Novo: HFA.

Local: SQSW Bloco K.

Local: Setor Residencial Interno II (SRI II), Bloco J.

Serviço: Construção de rede.

SEGUNDA, 20 DE MARÇO DE 2023

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 12h00

Local: SRL EQ 03/04; SRL Quadra 02, Conjuntos F, H e I; SRL Quadra 03, Conjuntos do E ao J.

Serviço: Manutenção de rede.

GUARÁ

Horário: 12h30 às 16h00

Local: Quadra 15, Conjunto F; Quadra 16, Conjunto E; SO Quadra 05, Conjuntos do 01 ao 10, 13 e 19.

Serviço: Manutenção de rede.

GUARÁ

Horário: 14h30 às 18h00

Local: Quadra 12, Conjuntos G e H; SN Quadra 02, Conjuntos 5 e 07.

Serviço: Manutenção de rede.

PLANALTINA

Horário: 12h30 às 16h00

Local: SRL Quadra 02 Conjunto D.

Local: SRL Quadra 03 Conjuntos E, F, G, H, I e J.

Local: SRL Quadra 05 Conjuntos do A ao E e G.

Local: Setor de Hotéis e Diversões, Módulos B, K, L, N e P.

Local: Vila Nossa Senhora de Fátima Quadra C.

Serviço: Manutenção de rede.

Atenção

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento

A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, nos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.