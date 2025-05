Operação da PCDF apreende cerca de mil comprimidos de ecstasy em Taguatinga

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (27), um homem de 26 anos suspeito de tráfico de drogas em Taguatinga. A ação faz parte da Operação Êxtase Amarelo, deflagrada pela Seção de Repressão às Drogas da 15ª Delegacia de Polícia (SRD/15ª DP).

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima com informações detalhadas sobre a entrega de aproximadamente mil comprimidos de ecstasy em um prédio no Setor H Norte. O informante repassou aos policiais características físicas do suspeito, além do horário e do local onde a negociação ocorreria.

De acordo com a PCDF, equipes fizeram campana na região e, pouco tempo depois, localizaram o homem em frente ao prédio, portando uma sacola. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou fugir, entrou no edifício e se escondeu em um dos apartamentos.

No imóvel, os policiais encontraram o suspeito e o morador, que alegou não conhecer o conteúdo da sacola nem ter qualquer relação com o tráfico. Durante a busca, foram apreendidos comprimidos de ecstasy de cor amarela — que dão nome à operação — e pequenas porções de maconha.

O suspeito, que já possuía antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico em 2020, foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça.

Ele responderá novamente por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.