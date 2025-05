CSO monitora a frota de ônibus do transporte coletivo do DF em tempo real

O transporte público coletivo do DF funciona com 3.049 ônibus que realizam mais de 22.500 viagens por dia. O sistema registra cerca de 1,3 milhão de acessos de passageiros em dias úteis. O pagamento das passagens por meio eletrônico, implantado em 2024, torna os embarques mais ágeis e as viagens mais rápidas.

Para avaliar o desempenho da frota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) conta com o Centro de Supervisão Operacional (CSO). “Nós monitoramos 100% dos ônibus de todas as empresas em tempo real, verificando a regularidade do transporte, os problemas que acontecem, e entramos em contato com as operadoras para atuar em qualquer emergência, como o reforço de frota ou alguma cobertura que for necessária”, explicou o secretário Zeno Gonçalves, que visitou a unidade na semana passada e conferiu como está o monitoramento do transporte público coletivo do DF.

O CSO registra os deslocamentos dos ônibus por meio de sinais de GPS. Os técnicos podem observar nos telões do equipamento se os ônibus estão em atraso, se estão no horário ou adiantados, além dos que ficam parados antes ou depois de cada viagem. Com os dados operacionais, além de monitorar se a linha está operando de forma correta, podendo corrigir eventuais problemas, a Semob consegue avaliar se há necessidade de ajustes como aumento de viagens, alterações de horários ou mudança de itinerário.

“É uma ferramenta que auxilia bastante no nosso trabalho, principalmente na questão do planejamento da operação, além de fornecer dados importantes para a fiscalização”, afirmou José Xavier Costa, analista de transporte urbanos da Subsecretaria de Operações da Semob.

O Centro de Supervisão está funcionando plenamente, permitindo o desenvolvimento de novas ferramentas para dar retorno mais célere aos passageiros. De acordo com o secretário Zeno, vem novidade por aí. Uma delas vai permitir que a Semob apure de imediato os “furos de parada”, situação em que o motorista não atende à solicitação do passageiro e não para o ônibus no ponto para realizar o embarque.

“Nós temos excelentes motoristas, mas alguns ainda cometem esse erro de não pegar o usuário no ponto. Vamos verificar se houve emergência séria, problema de trânsito, risco de acidente, e o motorista terá de justificar. Mas o usuário tem o direito e o motorista tem o dever de encostar o ônibus e franquear o acesso daquela pessoa que estiver na parada”, afirmou Zeno.

De acordo com o secretário, a Semob vai mudar o protocolo para esse tipo de denúncia, para que os passageiros recebam respostas rápidas e as operadoras tomem providências para evitar esse tipo de ocorrência.

Outra ferramenta que a Semob vai colocar em prática, com o uso do CSO, é a possibilidade do passageiro verificar quais ônibus estão passando pela parada naquele momento. Em cada abrigo de ônibus será instalado um painel com código de acesso (QR Code), onde o passageiro poderá acessar um aplicativo por meio do aparelho celular. Segundo o titular da Semob, esse dispositivo ficará pronto ainda este ano e os usuários terão as informações na palma da mão.

Os painéis informativos da Rodoviária do Plano Piloto também serão melhorados com as informações do CSO. Em cada box, o usuário terá informações sobre quanto tempo demora para chegar o próximo ônibus de determinada linha, além da informação das próximas saídas.

“A gente tem como colocar um painel em cada box e avaliar, em tempo real, a regularidade e a previsibilidade das operações”. E essa informação vai ficar disponível também para o usuário, para que ele possa planejar as suas viagens”, afirmou Zeno Gonçalves.

*Com informações da Semob-DF