Operação Cosa Nostra prende três indivíduos por tráfico no DF

As prisões foram feitas pela 27ª DP do Distrito Federal, por meio da Operação Cosa Nostra, a prisão foi feita no Recanto das Emas

Três indivíduos da mesma família foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde desta quarta-feira, 25. As prisões foram feitas pela 27ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Operação Cosa Nostra, a prisão foi feita no Recanto das Emas. Segundo investigações, dois dos indivíduos presos eram um casal de idosos, conhecidos como vovó e vovô do tráfico, um senhor de 71 anos, e uma senhora de 70 anos. O casal é um antigo conhecido da polícia, já foram presos em outras duas outras ocasiões pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Leia também Guará ficará sem energia neste sábado (29)

PCDF aborda carro com drogas que seriam vendidas no Gama

Vídeos: bombeiros são treinados para operações com aviões de combate à incêndios

PCDF prende homem por tentativa de homicídio no Itapoã Nos imóveis onde foram feitos as buscas, foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes, como cocaína, maconha e crack, além de balanças de precisão e valores em espécie. Ambos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, se condenados, estarão sujeitos a pena de reclusão de até 25 anos.