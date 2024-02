Operação Carnaval Seguro alerta para riscos de direção e consumo de álcool

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou, nesta sexta-feira (02), a operação Carnaval Seguro, que inclui ações educativas, de policiamento e de fiscalização de trânsito e se estende até o dia 14.

A autarquia trabalha de forma preventiva, a fim de garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego para toda a população. Para isso, também será divulgada uma campanha publicitária para fortalecer a conscientização no trânsito nesse período de folia.

Para o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento, Carnaval combina muito com diversão, mas sem descuidar da segurança, tanto dos condutores como dos passageiros, pedestres e ciclistas. “Nosso desejo é que a população do DF possa brincar o Carnaval de forma responsável e voltar para casa sem se envolver em nenhuma ocorrência no trânsito. Por isso, nunca é demais lembrar que o álcool e a direção não combinam”, destaca o diretor.

Educação

Nesta sexta-feira (2), até as 20h, e no sábado (3), das 13h às 20h, as equipes de educação de trânsito estarão no Shopping Venâncio, com atividades na praça de alimentação e na entrada do estabelecimento, com o objetivo de conscientizar os condutores sobre o risco de conduzir veículos sob efeito de álcool nas festas.

A Diretoria de Educação de Trânsito elaborou um cronograma com dezenas de ações de conscientização em bares e nos blocos de Carnaval, levando aos foliões materiais educativos, palestras, ações teatrais, além da presença de repentistas. “Nossos educadores estarão interagindo diretamente com o folião nos bares, nos bloquinhos, portanto, no momento certo da tomada de decisão”, disse a diretora de Educação de Trânsito do Detran-DF, Paula Nunam.

Ainda estão previstas outras atividades educativas durante os dias de Carnaval, que incluem palestras de rua e abordagens, com entrega de material a pedestres, ciclistas, motociclistas e outros condutores.

O Detran-DF também estará presente em diversos blocos carnavalescos, como o Baratinha (Parque Ana Lídia) e o Galinho (Setor Bancário Sul), no domingo (11); o Baratona (Parque Ana Lídia), na segunda (12) e terça-feira (13); e o Pacotão (504 Norte), na terça-feira (13). Ainda estão programadas, durante a próxima semana, ações do Rolê Consciente nos bares de Águas Claras, Cruzeiro, Asa Norte e Asa Sul.

Fiscalização

Estão programadas 125 ações de policiamento e fiscalização de trânsito espalhadas pelas vias urbanas de todas as regiões administrativas do DF, distribuídas da seguinte forma: 25 ações do tipo blitz, 40 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 60 pontos de demonstração. Os agentes de trânsito trabalharão de forma preventiva, com Pontos de Demonstração (PDs) e patrulhamentos, além de realizar pontos de bloqueios e grandes blitzes diurnas e noturnas.

Foco na Lei Seca

Como dirigir sob efeito de álcool é um dos principais fatores de risco dos sinistros de trânsito com morte em feriados prolongados, e levando em conta que há um considerável aumento do consumo de bebidas alcoólicas no período das festas de Carnaval, o principal foco da Operação Carnaval Seguro será o combate à direção sob influência de álcool, sem deixar de observar também outras irregularidades que trazem graves riscos de acidentes.

A Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito atuará também para coibir o estacionamento irregular em quadras residenciais e gramados públicos, sendo recomendado deslocar-se com antecedência para os eventos e sempre estacionar de forma regular, mesmo que para isso seja necessário deixar o veículo um pouco mais distante dos locais de shows.

“Todos sabemos o risco que dirigir sob efeito de álcool gera para a segurança do tráfego, mas queremos lembrar aos usuários das vias e foliões condutores de que, se for dirigir, não faça ingestão de bebida alcoólica, e, se optar por beber, faça uso de transporte público, táxi, transporte por aplicativo e amigo da vez”, reforça o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias.

Locais mapeados

A operação Carnaval Seguro consiste no aumento da presença das equipes de policiamento e fiscalização de trânsito e da quantidade de viaturas dispostas em pontos de maior consumo de bebidas alcoólicas e de grande circulação de pessoas, sobremaneira nas áreas adjacentes às festas e eventos de Carnaval. Os dias, locais e horários das ações são estrategicamente definidos para os flagrantes de alcoolemia, no intuito de impedir que momentos de descontração e folia deem espaço a tragédias no trânsito.

As informações são da Agência Brasília