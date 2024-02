Operação faz 300 abordagens contra o crime em janeiro

A operação busca reduzir crimes contra a vida por meio de abordagens preventivas e repressivas

A operação Quinto Mandamento iniciou mais um ano de ações em todo o Distrito Federal e registraram, apenas em janeiro, 24 operações em 10 Regiões Administrativas, totalizando 299 pessoas abordadas, 95 autuações de trânsito, 99 estabelecimentos fiscalizados e quatro interdições.

A ação, que faz parte do Eixo Cidadão Mais Seguro do Programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, busca reduzir crimes contra a vida por meio de abordagens preventivas e repressivas, fiscalizações de trânsito, ambientais e sanitárias, verificação de alvarás e licenças em veículos e estabelecimentos notadamente conhecidos pelas forças policiais como locais propensos à prática criminal.

De caráter permanente e coordenada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a operação conta com participação de membros do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), como a Polícia Civil (PCDF), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o Instituto Brasília Ambiental, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), a Vigilância Sanitária (Divisa) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“As RAs contempladas são definidas com base na estatística criminal e informações de inteligência da SSP-DF”, informou o tenente-coronel da Polícia Militar, Maximiliano Marinho, da Subsecretaria de Operações Integradas. “É uma operação permanente que atua em dias específicos, estrategicamente determinados, a fim de combater o crime, fiscalizando e trazendo segurança à população”, finalizou.

As informações são da Agência Brasília