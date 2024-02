PCDF desmantela tráfico de drogas na “Quadra da Alegria” em Samambaia

A ação foi conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (DP) após intensas investigações na região

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou hoje o sucesso de uma operação que resultou na prisão de traficantes ligados à facção criminosa denominada “Comboio do Cão”.

De acordo com as apurações, traficantes que atuavam em Samambaia estavam vinculados à facção criminosa, cujas atividades ilícitas estavam concentradas na quadra 421, conhecida localmente como a “Quadra da Alegria” devido ao intenso comércio de drogas, principalmente de cocaína.

As investigações identificaram um homem de 28 anos que utilizava suas redes sociais para anunciar as drogas disponíveis para comercialização. A entrega dos entorpecentes ocorria em sua residência e nas proximidades, mas as substâncias eram armazenadas em outra casa na mesma rua. Uma mulher de 50 anos tinha o papel de ocultar as drogas, dificultando a ação policial.

Para evitar a identificação das atividades ilícitas, o traficante contava com “olheiros” posicionados estrategicamente na rua onde morava, além de um sistema de monitoramento por câmeras.

Durante as buscas, a polícia apreendeu 12 tijolos de maconha, 128 porções de maconha, 166 porções de cocaína, três balanças de precisão e diversos aparelhos celulares. Os suspeitos, agora detidos, irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando sujeitos a uma pena que varia de 8 a 25 anos de prisão.