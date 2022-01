Operação Blackmail investiga extorsão de empresas terceirizadas do Detran-DF

Com o serviço de vistorias veiculares no Distrito Federal terceirizado por empresas credenciadas pelo Detran, um oficial da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) da ativa seria o pivô do esquema

Após a denúncia de um grupo de extorsão dos serviços de vistorias veiculares, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Blackmail (chantagem, em inglês). De acordo com informações recebidas pelas autoridades, empresários credenciados pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) eram as vítimas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor).

Segundo as investigações, o chantagista dizia fazer parte de um grupo prejudicado pela terceirização das vistorias e o valor exigido seria dividido entre os membros, para amenizar os prejuízos. Apesar do esquema desmantelado, ainda não é possível saber se o pagamento da quantia foi realizado.

Na manhã desta quarta, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no Jardim Botânico. Os agentes recolheram computadores, celulares e documentos no local.