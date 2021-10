Ônibus que vinha do Piauí tomba na BR-020 e deixa 11 feridos

Motorista disse aos bombeiros que foi fechado no trânsito e perdeu o controle ao tentar desviar

Um ônibus interestadual tombou na BR-020 na manhã deste domingo (31). O veículo trazia passageiros de Teresina-PI. 11 pessoas ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado. O motorista disse aos militares que foi fechado no trânsito e perdeu o controle ao tentar desviar. No momento do acidente, a pista estava molhada devido às chuvas.

Ninguém se feriu com gravidade. Um jovem de 18 anos, consciente e orientado, ficou com o braço prensado às ferragens do veículo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Base. As outras vítimas foram levadas aos hospitais regionais de Planaltina e Paranoá.

O Departamento de Trânsito (Detran-DF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliaram no socorro, isolamento do local, gerenciamento do trânsito e transporte de vítimas.