Por Juan Costa

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

Chegou a 1,5 milhão o número de animais, entre gatos e cachorros, abandonados no DF, segundo o governo local.

Os números preocupam, mas, por outro lado, existe um movimento de pessoas que socorrem e acolhem os bichinhos que, além de um lar, também recebem muito amor. Um dos institutos que abraçaram a causa é a ONG Fauna e Flora relatou como é a vida dos animais

“O abrigo acolhe cães e gatos em situação de risco, vítimas de abandono ou maus-tratos. Quando um animal chega aqui, sem quaisquer doenças tratadas, é vacinado, castrado e, após esses processos, fica disponível para adoção. Atualmente, em torno de 900 bichos vivem no abrigo, cerca de 700 cães e 200 gatos”, afirmou o voluntário Well Fabiano.

Despesas

“O consumo mensal (aproximado) de ração é de 9 toneladas por mês para os cachorros e 2 toneladas por mês para os gatos”.



Além dessas despesas, o abrigo também precisa de recursos para idas ao veterinário, medicação, castração, vacinação e produtos de limpeza para os canis e gatis, sem falar nas contas de água, utilizada para o consumo e a limpeza dos animais.



“Precisamos da sua ajuda para continuar com nosso trabalho, afinal o abrigo não possui fins lucrativos ou auxílio do governo, nem é financiado por empresas privadas. A instituição é mantida exclusivamente por meio de doações e de trabalho voluntário”.



Maus tratos



No ano passado, a Polícia Civil do Distrito Federal contabilizou 509 ocorrências de maus-tratos contra animais domésticos. A maioria das ocorrências foi registrada nas regiões administrativas de Ceilândia, Samambaia, Gama, Planaltina, Sobradinho 2 e Guará.



A veterinária Simone Vaz de Melo afirma que em seu pet shop tem sido cada vez mais comum receber animais com traços de maus tratos.



“Já recebi animais cuja falta de banho os fez manifestar bicheira e, em caso específico, foi necessária a amputação do membro”.



“Possuir um animal significa ter responsabilidade. Se os escolhemos, temos de seguir com eles até o final de suas vidas”.



A falta de conhecimento sobre o tema faz com que muitos casos passem despercebidos e não sejam denunciados para as autoridades. A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

Criada em agosto de 2023, a delegacia especializada atua de forma integrada com outras unidades policiais do DF na investigação de crimes contra a fauna.





No final do ano de 2023, o defensor da causa, que sempre procurou fazer sua parte, foi contemplado com uma ótima notícia concernente à proteção animal: para diminuir o atentado à vida e proporcionar mais qualidade aos bichinhos, a Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DCRA) uniu-se às instituições e tornou-se um marco importante na política de combate a abusos e maus-tratos cometidos contra animais.



Dentre as principais causas, o abandono segue sendo o maior motivo dos lares no DF estarem cheios. Para aqueles que não são adeptos à causa, é preciso lembrar que, além da valorização à vida, os animais abandonados impulsionam a poluição ambiental, contaminação, acidentes de trânsito, crueldade, agressões e, principalmente, doenças iminentes à saúde pública, como as zoonoses.



São considerados maus tratos animais



Abandonar, não oferecer assistência médica e alimentação adequada, manter o bichinho em locais insalubres ou trancafiados, faltar aos cuidados com a higiene e, claro, agredir, são alguns dos exemplos que, urgentemente, merecem ser denunciados às autoridades para garantir-se uma melhor vida aos animais.



Dicas de como encontrar um animal perdido:

Antes de recorrer a um abrigo mais próximo, você pode tomar algumas providências iniciais. Primeiramente, procure criar uma conexão com o animal, procure saber se há pet shops nas redondezas e divulgue a foto do bichinho nas redes sociais.



Divulgar a foto em pet shops e clínicas veterinárias conhecidas é um bom artifício nos dias atuais, pois essas clínicas podem inclusive verificar se o animal possui um microchip, uma espécie de RG e se está cadastrado no banco de dados, o que facilita encontrar o dono.



Em caso de Denúncia por maus-tratos:

Caso tenha flagrado alguma violência contra animais, comunique o crime em qualquer delegacia do DF virtualmente por meio da Delegacia Eletrônica da PCDF https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/maus-tratos-a-animais , ou pelo telefone 197.

Leia mais