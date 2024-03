Um homem, identificado como Arlan Cotirm dos Santos, fugiu do Centro de Detenção Provisória I (CDP I), no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, nesta terça-feira (19).

A fuga, que ocorreu por volta das 12h, mobiliza equipes policiais, que buscam pelo homem. Além disso, forças de segurança do DF formaram um cerco na tentativa de localizar o preso.

*Aguarde mais informações