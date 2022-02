Onça mata cavalo e fere outros no Paranoá

Por precaução, a equipe realizou uma varredura no terreno, onde foi encontrado uma cerca nos fundos da propriedade rompida

Geovanna Bispo e Vítor Mendonça

[email protected]

No último domingo (13), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) atendeu um chamado no Altiplano Leste, via Bouganville, no Paranoá, onde uma onça parda teria matado uma potra e ferido outros.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao chegar no local, a onça já havia fugido. Por precaução, a equipe realizou uma varredura no terreno, onde foi encontrado uma cerca nos fundos da propriedade rompida. Os ferimentos dos animais condizem com ataque de felino de grande porte.

De acordo com o subtenente Leal, desde o ataque, foi montado um monitoramento na região noturno para avaliar espécie, tamanho e se existem filhotes. Eles montaram um esquema de monitoramento na região onde ela está para avaliar espécie, tamanho, se está acompanhada de filhote, etc

Caso o animal apareça novamente, o proprietário do local foi orientado a ligar para o batalhão, já que, de acordo com os militares, com o avanço das construções residenciais, a tendência é o aparecimento dos animais silvestres na área urbana.

O Instituto Brasília Ambiental informa que o animal em questão é uma onça-parda, e o Batalhão da Polícia Militar Ambiental já está atuando para captura.

Nesses casos, a autarquia pode apenas dar recomendações para a convivência com animais predadores, como exemplo, não caçar e não permitir a caça às presas naturais da onça; usar cercas para evitar que o animal de criação entre na mata; recolher os animais ao anoitecer; desfazer-se corretamente dos corpos de animais mortos, a fim de impedir que sejam devorados por felinos e os mesmos criem a tendência de consumi-los; e não se aproximar ao avistar o animal.