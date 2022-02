Secretário diz que Túnel de Taguatinga fica totalmente pronto até o fim do ano

“Os detalhes podem levar um pouco mais de tempo. Mas sem dúvidas, vamos entregar ainda este ano”, garantiu Luciano Carvalho

O secretário de Obras e Infraestrutura do GDF, Luciano Carvalho reafirmou, na manhã desta quinta-feira (17), que o túnel que liga Taguatinga, Ceilândia e Samambaia deve ser entregue até o fim do ano. Se antes a obra total estava prevista para o primeiro semestre de 2022, o secretário revelou, em entrevista ao DFTV, que os detalhes da infraestrutura levará um pouco mais de tempo.

“Estamos focados em trabalhar a parte estrutural, e portanto, os detalhes podem levar um pouco mais de tempo. Mas sem dúvidas, vamos entregar ainda este ano”, garantiu Luciano.

De acordo com o secretário, a parte estrutural está sendo feito em escavação invertida, onde é cavado 20 metros por período, em quatro pontos de escavação simultâneos. “Mesmo com a chuva atípica conseguimos continuar com nosso trabalho e vamos entregar esse ano”, comentou.

Luciano Carvalho explicou que além das vias que servirão para desafogar o trânsito no local, a região contará com uma via exclusiva para o BRT, e também uma ciclovia.