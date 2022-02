Ladrão muda visual mas acaba preso pela PCDF

O acusado, após ser submetido aos procedimentos legais, foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça

Um homem com mais de 20 processos criminais por roubos, furtos e tentativa de homicídio, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (17), por furtos em residências localizadas no bairro Nova Colina, em Sobradinho. O suspeito se disfarçava para poder cometer os delitos.

Por meio de levantamentos e imagens de circuito de segurança, os agentes identificaram o criminoso, tratando-se de um homem que ainda usava tornozeleira eletrônica, que praticava furtos e, por isso, teria se escondido em uma casa invadida no Assentamento Dorothy, local onde guardou parte dos produtos furtados.

No endereço, os policiais apreenderam dois televisores,ferramentas e peças de vestuário, além de outros objetos furtados das vítimas. A maioria dos objetos foi transportada em um carrinho de mão, conforme imagens gravadas por câmeras do bairro.

“Após cometer os últimos delitos,o criminoso tratou de pintar o cabelo e tirar a barba para ludibriar a polícia, pois soube que foi flagrado por câmeras de segurança durante a ação criminosa”, conta o delegado-chefe da35ª DP, Laércio Carvalho.

O acusado, após ser submetido aos procedimentos legais, foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.