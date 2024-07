Oficina de crochê movimenta o Núcleo do Direito Delas no Itapoã

O projeto ‘Pelo Olhar Delas: Compartilhando experiências e somando oportunidades’ reuniu nesta terça-feira (2) mentoras e mulheres atendidas no programa para a 1ª Oficina de Crochê, no Núcleo do Direito Delas do Itapoã. A iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) é feita em parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), mantenedora do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que atua em conjunto com lideranças femininas para debater e incentivar temas que impactam diretamente na autoestima e violência contra a mulher por meio do empreendedorismo.

O material utilizado nas oficinas é proveniente da 1ª etapa da campanha ‘Enquanto o Frio não Vem’, que arrecadou 329 rolos de linha e lã de tricô e crochê para produção de agasalhos pelas mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Sejus. Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, “as oficinas contribuem para fortalecer o empreendedorismo feminino porque as mulheres descobrem talentos que podem gerar renda. Essas ações promovem a autonomia financeira e aumentam a representatividade feminina no mercado, o que proporciona menos desigualdade de gênero”, enfatiza.

O projeto Pelo Olhar Delas prevê oficinas de biojoias, crochê, tricô, customização de roupas, sachês perfumados, objetos em barro, bordado e macramê e visa à capacitação das mulheres atendidas no Programa Direito Delas promovido por meio da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência (Subav). As oficinas serão oferecidas até dezembro e serão visitados, além do Núcleo Direito Delas do Itapoã, os núcleos de Samambaia, Guará, Ceilândia, São Sebastião, Brasília, Estrutural, Recanto das Emas, Paranoá e o Instituto Maria do Barro, em Planaltina.

Fortalecimento econômico

O projeto Pelo Olhar Delas e a Feira de Talentos são iniciativas da Sejus que integram o projeto Banco de Talentos. A feira disponibiliza espaços gratuitos para a comercialização de serviços e produtos confeccionados pelas empreendedoras participantes. As artesãs e mentoras têm participado, em uma tenda específica, das edições do GDF Mais Perto do Cidadão, que ocorre periodicamente, nas regiões administrativas, expuseram peças no shopping CasaPark e, em uma ação recente, participaram de um estande na 31ª Expotchê, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

Interrompendo o ciclo de violência

O programa Direito Delas foi criado pela Sejus-DF para atender mulheres em situação de violência e seus familiares; crianças e adolescentes de 7 a 14 anos vítimas de estupro e vítimas de crimes contra a pessoa idosa. A iniciativa oferece atendimentos social, psicológico e jurídico em nove núcleos existentes, sendo um em cada cidade: Ceilândia, Estrutural, Guará, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas e Samambaia.

Confira o cronograma das próximas oficinas do projeto Pelo Olhar Delas

Julho

Dia 18/Quinta-feira

– 1ª aula da Oficina de Tricô

– Local: Núcleo Direito Delas de Samambaia

– Horário: das 14h às 17h

Agosto

Dia 13/Terça-feira

– 1ª aula da Oficina de Customização de roupas

– Local: Núcleo Direito Delas do Guará

– Horário: das 14h às 17h

Dia 15/Quinta-feira

– 1ª aula da Oficina de Sachês perfumados

– Local: Núcleo Direito Delas da Ceilândia

– Horário: das 14h às 17h

Setembro

Dia 3/Terça-feira

– 1ª aula da Oficina de Crochê

– Local: Núcleo Direito Delas de São Sebastião

– Horário: das 14h às 17h

Dia 19/Quinta-feira

– 1ª aula da Oficina de Biojoias

– Local: Núcleo Direito Delas de Brasília

– Horário: das 14h às 17h

Outubro

Dia 2/Quarta-feira

– 1ª aula da Oficina de Objetos em Barro

– Local: Instituto Maria do Barro – Planaltina-DF

– Horário: das 14h às 17h

Dia 18/Sexta-feira

– 1ª aula da Oficina de Customização de roupas

– Local Núcleo Direito Delas da Estrutural

– Horário: das 14h às 17h

Novembro

Dia 5/Terça-feira

– 1ª aula da Oficina de Bordado

– Local: Núcleo Direito Delas do Recanto das Emas

– Horário: das 14h às 17h

Dia 19/Terça-feira

– 1ª aula da Oficina de Crochê

– Local: Núcleo Direito Delas da Estrutural

– Horário: das 14h às 17h

Dezembro

Dia 3/Terça-feira

– 1ª aula da Oficina de Macramê

– Local: Núcleo Direito Delas do Paranoá

– Horário: das 14h às 17h

Dia 12/Quinta-feira

– 1ª aula da Oficina de Crochê

– Local: Núcleo Direito Delas de Ceilândia

– Horário: das 14h às 17h

*Com informações da Agência Brasília.