Ocupação irregular no Bernardo Sayão é desmontada

A informação que a unidade de conservação estava sendo invadida chegou por meio de denúncia no último sábado (11)

Os auditores fiscais do Instituto Brasília Ambiental, em parceria com agentes da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon), desmontaram, neste fim de semana, uma ocupação e cercamento irregular no Parque Ecológico Bernardo Sayão, no Lago Sul.

De acordo com a superintendente de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental (Sufam) do Instituto, Simone de Moura, a informação que a unidade de conservação estava sendo invadida chegou por meio de denúncia no último sábado (11). A equipe de fiscalização se dirigiu ao local e constatou a veracidade da informação.

“Fizemos uma ação célere. A ocupação irregular estava protegida com uma cerca de arames farpados e toras de eucalipitos. Tinha começado no dia anterior. De imediato, foi feita a retirada de todo o material”, relata. A equipe de fiscais não conseguiu identificar os responsáveis no momento da intervenção, mas o caso segue sendo investigado.

O Parque Distrital Bernardo Sayão é um grande fragmento de Cerrado inserido na matriz urbana, localizado no Lago Sul, atrás das quadras internas (QI) 27 e 29. O local apresenta diversidade singular e considerável sensibilidade ambiental, além de preservar importantes remanescentes de formações savânicas e campestres.

A UC, formada por 205 hectares, abriga ainda as nascentes do Córrego Rasgado, abarcando um pequeno trecho de mata de galeria.

As informações são da Agência Brasília