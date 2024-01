Obras: fuja da EPTG

A data para a realização das obras foi escolhida devido às férias escolares, quando o fluxo de veículos no local diminui

Agora é oficial, começou o desvio no trânsito da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) para a realização de obras para abertura de uma faixa exclusiva de ônibus no sistema BRT. A mudança entrou em vigor ontem (10) à noite, e causou muita confusão entre os motoristas na manhã desta quinta-feira.

A obra se estende da altura do viaduto da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) até a chegada à Octogonal, em um trecho de 1.300 metros. Três das quatro faixas ficarão totalmente bloqueadas, e a única livre, a da direita, será exclusiva para o transporte coletivo. Os demais veículos deverão trafegar pela faixa reversa ou pela pista marginal.

De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, a previsão é de que tudo seja concluído em 90 dias. Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estarão no local para orientar os motoristas, mas mesmo assim, o trânsito na região estava bem intenso hoje pela manhã.

A data para a realização das obras foi escolhida devido às férias escolares, quando o fluxo de veículos no local diminui.