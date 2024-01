EPTG terá faixas bloqueadas por 90 dias

A obra visa a abertura de uma faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT na EPTG, e por isso, o trânsito passará por modificação

Quem utiliza a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) terá que ficar atento pelos próximos 90 dias. A partir de hoje (10), começa a obra que se estende da altura do viaduto da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) até a chegada à Octogonal, em um trecho de 1.300 metros.

A obra visa a abertura de uma faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT na EPTG, e por isso, o trânsito passará por modificação. Três das quatro faixas ficarão totalmente bloqueadas, e a única livre, a da direita, será exclusiva para o transporte coletivo. Os demais veículos deverão trafegar pela faixa reversa ou pela pista marginal.

A previsão, de acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, é de que tudo seja concluído em 90 dias. Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estarão no local para orientar os motoristas.