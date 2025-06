Obra na DF-010 cria rota alternativa entre a Epia e a Cidade Estrutural para desafogar trânsito da região

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início a mais uma importante obra de mobilidade. A construção de uma nova ligação entre a Cidade Estrutural e a DF-010 beneficiará diretamente cerca de 20 mil motoristas por dia e, quando pronta, vai aliviar o tráfego nas vias centrais da capital, como a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e a Via Estrutural. O investimento é de R$ 28,8 milhões.

A nova rota alternativa parte da Cidade do Automóvel, entre o Complexo de Reciclagem e o Instituto Federal de Brasília (IFB), passa por uma área do Exército e segue pela Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem (DF-010), até as imediações do Setor de Garagens Oficiais (SGO), próximo ao Palácio do Buriti.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) executa os serviços, que incluem 4,8 km de implantação de nova pista e mais 2,3 km de duplicação da DF-010, totalizando 7,1 km de obra. A execução contempla terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, além de obras complementares.

Segundo o superintendente de Obras do DER, Cristiano Cavalcante, a intervenção vai oferecer uma alternativa para quem trafega da região norte do DF em direção a cidades como Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. “Essa obra tem uma importância muito grande porque alivia o fluxo da Epia e da Estrutural. Parte daquele movimento que vem de Planaltina, Sobradinho e outras regiões poderá acessar a faixa oeste do DF por essa nova via”, explica.

As frentes de trabalho atuam simultaneamente tanto na implantação da nova pista quanto na duplicação da DF-010. Atualmente, a obra está na fase de terraplenagem, com cerca de 150 empregos diretos e indiretos gerados.

Com informações Agência Brasília