Colisão contra poste deixa dois feridos em estado grave em Ceilândia Sul

Um grave acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta quinta-feira (19), em Ceilândia Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 23h09 na QNN 08, Conjunto B, via Leste, onde um veículo Fiat Fiorino colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública.

De acordo com os bombeiros, quatro viaturas foram empenhadas no atendimento. No local, as equipes encontraram duas vítimas do sexo masculino em estado grave. Uma delas, identificada como J.A.R., de 23 anos, estava fora do veículo, consciente, porém desorientado. Ele apresentava um corte profundo na perna direita, sangramento ativo e suspeita de traumatismo craniano.

A segunda vítima, E.S.M., de 26 anos, ficou presa às ferragens. O jovem também estava consciente e desorientado, com sinais de traumatismo craniano e uma lesão grave na perna direita. Para retirá-lo do automóvel, os socorristas precisaram cortar a coluna e a porta do carro.

Após os primeiros atendimentos e estabilização das vítimas, ambas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia. O local do acidente foi isolado, e a via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança das equipes de socorro.

A Polícia Militar do Distrito Federal assumiu os cuidados da área, enquanto a Neoenergia foi acionada para avaliar possíveis danos à estrutura do poste.