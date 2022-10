Obra do aterro no Túnel de Taguatinga usa seis veículos diferentes

A frota tem um equipamento para cada fase do processo; serviço é feito no trecho do boulevard que vai da Samdu até a Avenida Comercial

O nome lembra um famoso desenho infantil. Mas serve para carinhosamente apelidar a frota que atua no aterro do boulevard do Túnel de Taguatinga. A Patrulha da Terraplanagem é composta por seis tipos diferentes de veículos: escavadeira, caminhão, motoniveladora, trator, caminhão pipa e rolo compactador. Cada etapa do processo usa um equipamento diferente.

“A escavadeira e o caminhão, por exemplo, levam a terra até o local que será terraplanado”, ensina José Alfredo Aguiar, um dos engenheiros civis que atuam na construção do túnel. “Nesta obra, usamos o material retirado da própria escavação. A prática gera bastante economia, mas exige alguns cuidados – a terra vem repleta de rochas que precisam ser catadas para não atrapalharem a compactação.”

O caminhão pipa entra em ação na fase de tratamento do solo. Aguiar explica que fazer um aterro é como seguir uma receita de bolo. “Se o solo está muito seco, é preciso molhar. Se está muito úmido, é preciso ‘abrir’ a terra para que ela possa secar”, comenta o engenheiro. “Testamos em laboratório o ponto de umidade ideal para que o solo seja compactado com perfeição. E reproduzimos essa condição no local da obra”, informa.

Último veículo usado na terraplanagem, o rolo compactador comprime a terra para que o solo fique mais resistente e firme. O piso do boulevard deve ganhar aproximadamente 1,5 metros de altura ao final do aterro. O processo está em execução no trecho que vai da Avenida Samdu até a Avenida Comercial.

Com informações da Agência Brasília