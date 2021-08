OAB/DF analisa ofício de suspensão contra advogado que atropelou Tatiana Matsunaga

Tatiana, 40 anos e Paulo Ricardo, 37 anos, tiveram uma discussão de trânsito, que começou na QL 15, no Lago Sul

A Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Distrito Federal (OAB/DF) emitiu um ofício de suspenção temporária contra o advogado Paulo Ricardo Milhomem. Paulo atropelou, intencionalmente, a também advogada Tatiana Matsunaga nesta quinta-feira, 26. O ofício atendeu a um pedido feito pelo presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Antônio Alberto Cerqueira. “O Tribunal deverá notificar o advogado, que está preso, ainda hoje”, informa a nota divulgada pela Ordem.

Tatiana, 40 anos e Paulo Ricardo, 37 anos, tiveram uma discussão de trânsito, que começou na QL 15, no Lago Sul. Após o primeiro embate, Tatiana, que estava com o filho de 8 anos no carro, tentou voltar para casa e foi perseguida pelo homem por quatro quadras. Filmagens de câmeras de segurança mostram que a perseguição só terminou na frente da casa da advogada, na QI 19.

As imagens mostram que ela parou o carro em frente a garagem e desceu. Tatiana, já fora do veículo e Paulo, que estava dentro do seu carro, um Idea prata, voltaram a trocar ofensas. Cláudio Matsunaga, marido da advogada, foi ao portão após perceber a gritaria. As filmagens mostram que, quando Tatiana estava posicionada em frente ao carro do advogado, ele engata a ré e acelera na direção da mulher. Ela foi arremessada e o advogado passou por cima do corpo com o veículo, fugindo logo após.

Segundo a OAB/DF, o caso choca não só a sociedade, como a advocacia. “O atropelamento de Tatiana Machado Matsunaga choca a sociedade e a advocacia, pela brutalidade, pela motivação e pelo fato de ser um advogado o autor do crime, flagrado pelas autoridades. A OAB/DF se coloca à disposição da vítima e de sua família e deseja pronta recuperação”, lamenta a nota.

Tatiana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e, segundo a família, teve um traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo. Após passar por duas cirurgias, a advogada se encontra estável no Hospital Brasília.

Horas depois, Paulo Ricardo Milhomem se apresentou à 10ª Delegacia de Polícia do Lago Sul. Ele foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida a preventiva durante uma audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 26. Ele responderá pelo crime de homicídio qualificado tentado, acumulado com motivo fútil. A defesa do advogado afirma que não existem motivos para mantê-lo preso. “Reforça-se que Ricardo é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, profissão estável, apresentou-se espontaneamente e está disposto a colaborar na investigação do ocorrido. Dessa forma, não há subsídios suficientes para mantê-lo preso”, frisou o advogado de defesa, Leonardo de Carvalho.