DF possui 3.094.325 habitantes, diz IBGE

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (25) as estimativas populacionais de 2021 dos 26 estados e do Distrito Federal

Gabriel de Sousa

[email protected]

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (27), as estimativas da população total em 2021 do país e também dos 26 estados e o Distrito Federal. Segundo o órgão, o Brasil possui hoje 213.317.659 habitantes. Já o DF, possui 3.904.325 residentes.

Os números foram publicados na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial da União (DOU), em nome do presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto.

As estimativas de população são calculadas aplicando-se um método matemático que utiliza como base o o crescimento populacional de cada município brasileiro na última década, assim como, a análise dos números obtidos nos dois últimos censos demográficos realizados pelo IBGE.

A projeção anterior do instituto, publicado em 25 de agosto do ano passado mostrava que o total da população brasileira era estimado em 211.755.692 pessoas. Portanto, um aumento de novos 1.561.967 brasileiros ocorreu de 2020 para cá, o que corresponde a um crescimento de 0,73% da nossa população.

Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (27), o Distrito Federal tem 3.094.325 habitantes. Os números de 2020 mostravam que o DF tinha 3.055.149 residentes. Dessa forma, 39.176 novos brasilienses vivem na capital federal, um crescimento de 1,26% em um ano.

Confira o ranking de estados brasileiros por população em 2021:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1° – São Paulo – 46.649.132 hab.

2° – Minas Gerais – 21.411.923 hab.

3° – Rio de Janeiro – 17.463.349 hab.

4° – Bahia – 14.985.284 hab.

5° – Paraná – 11.597.484 hab.

6° – Rio Grande do Sul – 11.466.630 hab.

7° – Pernambuco – 9.674.793 hab.

8° – Ceará – 9.240.580 hab.

9° – Pará – 8.777.124 hab.

10° – Santa Catarina – 7.338.473 hab.

11° – Goiás – 7.206.589 hab.

12° – Maranhão – 7.153.262 hab.

13° – Amazonas – 4.269.995 hab.

14° – Espírito Santo – 4.108.508 hab.

15° – Paraíba – 4.059.905 hab.

16° – Mato Grosso – 3.567.234 hab.

17° – Rio Grande do Norte – 3.560.903

18° – Alagoas – 3.365.351 hab.

19° – Piauí – 3.289.290 hab.

20° – Distrito Federal – 3.094.325 hab.

21° – Mato Grosso do Sul – 2.839.188 hab.

22° – Sergipe – 2.338.474 hab.

23° – Rondônia – 1.815.278 hab.

24° – Tocantins – 1.607.363 hab.

25° – Acre – 906.876 hab.

26° – Amapá – 877.613 hab.

27° – Roraima – 652.713 hab.

Dados: IBGE/2021

Confira o ranking de estados brasileiros por população em 2020:

1° – São Paulo – 46.289.333 hab.

2° – Minas Gerais – 21.292.666 hab.

3°- Rio de Janeiro – 17.366.189 hab.

4° – Bahia – 14.930.634 hab.

5° – Paraná – 11.516.840 hab.

6° – Rio Grande do Sul – 11.422.973 hab.

7° – Pernambuco – 9.616.621 hab.

8° – Ceará – 9.187.103 hab.

9° – Pará – 8.690.745 hab.

10° – Santa Catarina – 7.252.502 hab.

11° – Maranhão – 7.114.598 hab.

12° – Goiás – 7.113.540 hab.

13° – Amazonas – 4.207.714 hab.

14° – Espírito Santo – 4.064.052 hab.

15° – Paraíba – 4.039.277 hab.

16° – Rio Grande do Norte – 3.534.165 hab.

17° – Mato Grosso – 3.526.220 hab.

18° – Alagoas – 3.351.543 hab.

19° – Piauí – 3.281.480 hab.

20° – Distrito Federal – 3.055.149 hab.

21° – Mato Grosso do Sul – 2.809.394 hab.

22° – Sergipe – 2.318.822 hab.

23° – Rondônia – 1.796.460 hab.

24° – Tocantins – 1.590.248 hab.

25° – Acre – 894.470 hab.

26° – Amapá – 861.773 hab.

27° – Roraima – 631.181 hab.