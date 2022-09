‘O Senado Federal não vai mais se acovardar’, diz Damares

A candidata ao Senado fez o último comício ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da candidata a vice-governadora Celina Leão

Na quinta-feira (29), Damares Alves, candidata ao Senado (Republicanos) fez seu último comício de campanha, na Ceilândia, região administrativa com o maior número de eleitores no Distrito Federal, 368.423 pessoas. A primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, que é da localidade, passou o dia em campanha com Damares e participou do evento, junto com a candidata a vice-governadora, Celina Leão (PP) e candidatos a deputado federal e distrital.

Para uma plateia de dez mil pessoas, Damares agradeceu todo o empenho dos cabos eleitorais, dos candidatos, de Michelle Bolsonaro, dos presidentes dos partidos Republicanos, Wanderley Tavares, do União Brasil, Manoel Arruda, que é o primeiro suplente, do segundo suplente, pastor Egmar Tavares (Republicanos) e da candidata a vice-governadora Celina Leão (PP), na caminhada que a levou para o primeiro lugar nas últimas pesquisas de intenções de voto.

“Cheguei ao primeiro lugar por causa de vocês. Muito obrigada minha amiga e irmã Michelle. Você nos ajudou a virar tudo isso. Eu vou te honrar amiga. Você terá muito orgulho dessa sua senadora. Eu vou viver cada dia, cada minuto no Senado, trabalhando pensando em você, em Celina, nos presidentes dos dois partidos do meu coração, nos meus suplentes e em tantos candidatos que fizeram por mim. Nós teremos a mais incrível vice-governadora da história. Este povo aqui te ama. Celina se expôs, pagou um preço por minha causa. Amiga valeu muito a pena. Que Deus te abençoe minha amiga, minha irmã de oração. Eu vou cuidar tanto de você naquele Senado. Eu vou trazer dinheiro para você fazer todas as obras importantes para o DF. Deus abençoe Ibaneis”, enfatizou Damares.

A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, do governo Bolsonaro, também fez um discurso forte sobre como será a sua atuação no Senado, caso seja eleita e reforçou o pedido de voto no presidente Bolsonaro.

“O Senado Federal não vai mais se acovardar, não vai se ajoelhar. Aquela casa está precisando de alguém com coragem para enfrentar o crime organizado, os bandidos. E se for preciso enfrentar também os magistrados togados, que estão atacando a nossa Constituição, não vou me omitir. Quero também ressaltar o mais espetacular presidente da República que essa nação já teve. Mentiram, acusaram, tentaram matar Bolsonaro. Mas o mito é o mito. Este aqui é o legítimo palanque de Bolsonaro. O Brasil precisa dele reeleito, porque o presidente é a esperança para o Brasil e para o mundo. As nações estão esperando o recado das urnas. Somos uma grande potência mundial e temos um grande líder. Peçam votos. Vai ser no primeiro turno. Bolsonaro foi o maior presidente da República para as mulheres, porque ele as protege, assim como faz com as crianças. Corruptos do DF batam em retirada! Nós estamos chegando”, bradou.

A pauta de inclusão dos invisíveis veio à tona no discurso de Michelle Bolsonaro.

“É bom demais poder falar de pessoas que valorizam a pauta da família, que valorizam as nossas crianças, que valorizam os nossos deficientes, os nossos surdos e nós estamos aqui para valorizar todos aqueles que ficaram invisibilizados por tanto tempo. A bíblia diz que temos que proteger crianças, órfãos, viúvas, estrangeiros e nós somos essas pessoas que vamos cuidar e valorizar. Aqueles que foram esquecidos serão contemplados. Damares é uma mulher aguerrida de fé, de coragem, de força, que ama a todos, escolhida por Deus, que foi forjada nos bastidores para estar aqui hoje para ser a nossa voz no Senado. Te amo, amiga”, falou emocionada.

Giro por Ceilândia e Taguatinga com Michelle

Durante a manhã da quinta (29), Damares Alves participou de um culto com Michelle Bolsonaro, Celina Leão, e candidatos do Republicanos na Igreja Sara Nossa Terra, em Ceilândia. Damares falou sobre como irá defender a família no Congresso Nacional, com a aprovação de projetos de lei que fortaleçam os vínculos familiares.

Na sequência, participou de uma carreata na cidade, na qual discursou sobre a ampliação da Casa da Mulher Brasileira com a abertura de novas unidades em todas as cidades satélites e depois almoçou com candidatos do Republicanos, Partido Progressistas e Pros.

À tarde, Damares e Michelle visitaram a Feira dos Goianos em Taguatinga e o Movimento Habitacional e Cidadania das Pessoas com Deficiência (MOHCIPED), em Ceilândia. A candidata ao Senado ressaltou que vai trabalhar muito para ampliar o atendimento especializado em todas as áreas para as pessoas com deficiência.