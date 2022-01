O DOCE sonho americano que ganhou o quadradinho

Sucesso na capital, jovem brasiliense de 14 anos tem a própria marca de doces

Fine n Rolls. Esse é o nome do negócio de Luís Henrique Moura. Aos 14 anos de idade, o jovem traz diversas opções de cinnamon rolls artesanais feitos em sua própria casa, em Sobradinho. Atualmente, os produtos são vendidos em feiras gastronômicas locais e atende sob demanda via pedidos de clientes. “Desde pequeno tenho admiração pela cozinha, assisto programas, vídeos, acompanho perfis nas redes sociais..”, conta o rapaz.

Os cinnamons rolls são lanchinhos que combinam com todos os momentos. Do café da manhã ao jantar, os doces de origem sueca e extremamente populares nos Estados Unidos, vêm, cada vez mais, ganhando espaço no paladar dos brasileiros e, em Brasília, isso não é diferente. “Em agosto de 2020 eu testei uma receita pela primeira vez. Eu estava com muita vontade de comer cinnamon rolls e eles ficaram incríveis”, relembra o jovem. A partir da receita, Luís começou a criar novos sabores. A ideia de vender, então, como ele conta, veio em novembro. “Foi quando comecei a fazer todos os testes, pesquisar referências de acordo com o que eu tinha em mente sobre o que eu queria que a fine n rolls fosse”, acrescentou Luís. Os doces começaram a ser comercializados em fevereiro de 2021.

O doce possui formato espiral, a massa é briochada e, em sua superfície, ele acompanha uma cobertura glaceada com pitadas de canela, que podem ser combinadas com frutas, chocolates, geleias, castanhas, entre uma infinidade de opções. “No incío foi bem difícil. Eu saí da minha zona de conforto, era algo novo pra mim. Sabia que viriam novos desafios”, comenta o jovem empreendedor. “Foi uma rotina muito diferente, até porque preciso coincidir os horários com a escola. Mas organizando e sabendo aproveitar os horários deu tudo certo”, pontua Luís Henrique.

Após as dificuldades do primeiro passo, a ideia decolou e ganhou o coração de quem provou a comidinha. “As pessoas começaram a elogiar, os feedbacks positivos me motivaram muito a continuar fazendo tudo isso. Hoje posso dizer que vendem muito bem”, avalia o idealizador da Fine n Rolls. A marca, desta forma, disponibiliza caixinhas com um cinnamon roll (R$ 12 tradicionais, e R$ 14 especiais), porções com quatro versões do quitute (R$ 46 tradicionais, e R$ 54 especiais), ou com seis cinnamon rolls (R$ 70 tradicionais, e R$ 82 especiais).

Atualmente, a marca conta com um cardápio fixo de 12 opções, sendo elas seis sabores clássicos: tradicional com cream cheese frosting; tradicional sem cobertura; cream cheese frosting e doce de leite; cream cheese frosting de chocolate amargo; cream cheese frosting de café; e cream cheese frosting e caramelo, além de seis sabores especiais: cream cheese frosting e nutella; cream cheese frosting sabor oreo; cream cheese frosting com caramelo salgado e nozes; cream cheese frosting e geléia de frutas vermelhas; cream cheese frosting com caramelo salgado e bacon; e cream cheese frosting e nozes.

Aliando outras paixões

Apesar de um talento na cozinha, os hobbys de Luís não se limitam à gastronomia. Além de amante da arte de cozinhar, o confeiteiro também adora acompanhar o mundo da moda. Foi, então, inspirado pelas coleções de marcas famosas, que ele lançou um menu de primavera/verão para representar as duas últimas estações do ano. A proposta fica disponível até 20 de março de 2022, data que marca o fim do verão. “As estações Primavera e Verão são marcadas por flores, frutas e cores bem vivas. Por isso eu decidi trazer para este menu as frutas do grupo berries e algumas flores comestíveis. Eu inseri esses ingredientes tanto nos recheios quanto na cobertura dos rolinhos”, conta Luís.

Neste menu, há quatro novas opções de cinnamon rolls: a primeira opção de escolha é do doce tradicional, com cream cheese frosting, flor comestível e folhas de ouro no topo (R$ 14). As outras três opções trazem frutas típicas americanas para compor a receita: cinnamon roll de blueberry, de framboesa e de amora, todos por R$ 14,00. Cá entre nós, não dá vontade de encomendar um de cada?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas calma. Se essa vontade bateu aí também, não se preocupe. Pensando em quem gosta de provar várias opções, o menu da Fine também conta com kits para saborear os quatro cinnamon rolls (R$ 56), porções pequenas em caixas com nove cinnamon rolls (R$ 53), e um kit com uma travessa de porcelana com oito cinnamon rolls do mesmo sabor (R$ 185).

A história por detrás da marca

Ainda recém nascida, com menos de um ano de inauguração, a marca é a realização de um sonho de Luís Henrique. O estudante conta que decidiu fazer cinnamons rolls para poder juntar recursos e voltar a morar nos Estados Unidos, país que residiu por quatro meses. Devido a pandemia, ele teve que interromper sua estadia por falta de recursos. A partir daí, e também como forma de afastar a frustração, o autônomo começou a fazer receitas que aprendeu nas aulas extracurriculares de seu curto, porém eficiente, intercâmbio.

Dedicado e decidido a expandir a Fine, o garoto não fica na zona de conforto. Antes mesmo de começar a preparar os doces, Luís busca inspirações em revistas gastronômicas, editorias de gastronomia e em postagens nas redes sociais de grandes marcas de doces. A partir disso, ele então faz uma espécie de ‘croqui’ do doce. “Eu vou criando, rabiscando e buscando inspirações, mas sempre mantendo a minha essência na receita e aparência final do cinnamon roll”, revela.

Como forma de espalhar o nome da marca e fazer os moradores dos quatros cantos do DF provarem dessa doçura, a Fine n Rolls, sempre que possível, marca presença em eventos de Brasília. “Participamos de feirinhas e eventos abertos para o público nos finais de semana, sempre divulgados previamente no Instagram da marca, @finenrolls”, informa Luís Henrique.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o futuro, ele compartilha que almeja o crescimento e amadurecimento do seu negócio. De modo a atender melhor os clientes, o plano é abrir, ainda em 2022, sua própria loja, visto que, atualmente, trabalha apenas com encomendas. “Sobre um espaço nosso, queremos começar com algo pequeno, um local adequado para que os clientes retirem os seus pedidos”, desenvolve. Além do espaço físico, o confeiteiro revela ainda que um dos objetivos com a Fine é conseguir abrir, também, franquias.

Serviço:

Fine n Rolls

Encomendas podem ser feitas qualquer dia da semana, com pelo menos um dia de antecedência.

Delivery: consultar disponibilidade

Take Out: Sábado, na Feira da Praça 13, QI 13 Lago Sul, das 9hrs às 13hrs

Contato: (61) 9 8118-0370 (WhatsApp)

Instagram: @finenrolls