O DF deverá receber amanhã 10 mil doses de vacinas

As doses poderão ser destinadas a dar continuidade à vacinação de pessoas da faixa etária de 66 anos, ou para alguma categoria específica

O Distrito Federal tem hoje um déficit de 58 mil doses de vacinas contra covid-19, que quando chegarem deverão ser usadas no reforço daqueles que já tomaram a primeira dose. A Secretaria de Saúde espera receber amanhã mais 10 mil doses do imunizante, mas ainda não está definido qual será o público alvo desta vez. As doses poderão ser destinadas a dar continuidade à vacinação de pessoas da faixa etária de 66 anos, ou para alguma categoria específica ou, ainda, para a segunda dose do público já vacinado.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, e o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, esclareceram durante a entrevista coletiva concedida na tarde de ontem, que o Ministério da Saúde é quem define a destinação das doses de vacinas recebidas pelo DF. “Das 116 mil que vieram na semana passada para a cidade, 95% foram para a segunda dose, ou reforço, de quem já tinha tomado a primeira, e também para as forças de segurança, como determinou o Ministério.

Até agora, apenas 3.600 pessoas das 19 mil de 66 anos que vivem em Brasília tomaram a primeira dose do imunizante. As demais deverão esperar a chegada de novas doses para irem aos postos de vacinação. Quanto à corrida aos locais de imunização, Osnei disse que por enquanto descarta a criação de agendamentos com base em critérios alfabéticos ou por mês de nascimento.

“Temos a experiência de que estabelecer critérios por idade ou por mês de nascimento não funciona. Mesmo não tendo nascido no mês que está sendo vacinado naquele momento ou não tendo o nome começando com a letra chamada, as pessoas vão para os postos de vacinação e insistem em serem atendidas. Chegam a dizer que não saem sem serem vacinadas”, explicou.

Ainda que não seja possível concluir a vacinação de determinada faixa etária, o chefe da Casa Civil disse que o GDF prefere iniciar a vacinação de um grupo mesmo não conseguindo terminar, do que aguardar a chegada de todas as doses necessárias para aquela idade. “Não dá para aguardar que se tenha todas as doses para iniciar a vacinação. Chegando a vacina, vamos vacinar”, enfatizou o chefe da Casa Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alta na média de mortes

Segundo o secretário Osnei Okumoto, o aumento na média móvel de mortes é devido à existência no DF da mesma cepa encontrada em Manaus. “Esta nova variante tem como caraterística maior gravidade e mais facilidade de contaminação”, explicou. O secretário disse, ainda, que por enquanto não é possível avaliar as consequências da reabertura do comércio no dia 29 de março. “Só será possível fazer esta avaliação depois de 15 dias”.

Questionado sobre a compra direta de vacinas pelo DF, Gustavo Rocha informou que o governador Ibaneis está tentando adquirir o imunizante para o DF, mas que não existem doses disponíveis no mercado. “Quando fiquei sabendo que pessoas em Minas Gerais adquiriram vacinas, logo pensei que poderiam não ser vacinas seguras, porque não têm vacinas disponíveis no mercado”, disse o secretário de Saúde. “Mas mesmo assim, o governador vai continuar tentando comprar”, esclareceu o chefe da Casa Civil.