Ex-governador Marconi Perillo é internado após alteração na pressão arterial

Ex-governador de Goiás foi internado em São Paulo e deve receber alta ainda nesta quinta

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) sofreu alteração na pressão arterial e foi internado na noite de quarta (27) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo (SP).

O boletim médico divulgado nesta quinta (28) pela equipe do hospital informou que Perillo precisou ser internado para a reversão e restabelecimento do ritmo normal do coração. O documento informa que a previsão de alta é para esta quinta. O boletim foi assinado pelo médico Maurício Scavanacca.

Devido à emergência, a agenda de visitas em Goiás do ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência, João Doria, foi adiada.