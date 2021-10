“Nunca foi por falta de recursos, era falta de querer fazer”, diz Ibaneis

Apenas neste mês, também houve a entrega da UPA do Paranoá e até o final do ano ainda serão entregues mais quatro

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou, na tarde desta quinta-feira (28), a entrega de 1.400 obras entregues nos três anos de governo. “Quando assumi o governo em 2019 não existiam projetos para a cidade. Nem isso foi feito em gestões passada”, escreveu.

“Nunca foi por falta de recursos, era falta de querer fazer. Reafirmo que governar não é obra de um homem só, é um conjunto de pessoas que trabalham unidas pela sociedade. É isso que nós temos.”, finalizou o governador.

A fala ocorreu logo após a entrega de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Gama. Apenas neste mês, também houve a entrega da UPA do Paranoá e até o final do ano ainda serão entregues mais quatro, no Riacho Fundo II, Planaltina, Brazlândia e Vicente Pires.