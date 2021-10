DF recebe mais uma edição da Feira de Orquídeas neste fim de semana

O segundo evento de 2021 contará com oficinas, palestras e brindes para os primeiros 50 compradores

Famosas pela beleza e delicadeza, as orquídeas compõem a família Orchidaceae, uma das maiores famílias de plantas existentes. “É considerada a maior família de plantas que produzem flores, as angiospermas”, pontua Dulce Maria Sucena da Rocha, doutora em biologia vegetal e professora da Universidade de Brasília. Devido a sua capacidade de atrair diversos admiradores, o Distrito Federal, que conta com cerca de 52 gêneros e 159 espécies espalhadas, receberá, neste fim de semana, a 2ª Feira de Orquídeas de 2021.

O evento, que ocorrerá no Jardim Botânico de Brasília (JBB), começa nesta sexta-feira, e se estende até domingo (31). O diferencial desta edição com relação a última, será a realização de palestras e oficinas gratuitas direcionadas aos admiradores de orquídeas e suculentas. Com grande variedade de cores e por ser de fácil cultivo, as plantas podem ser uma excelente opção para presentear amigos e entes queridos. Por essa razão, a feira contará com quatro orquidários comerciais e dois viveiros de plantas ornamentais de São Paulo, Distrito Federal e Goiás, e os 50 primeiros clientes que adquirirem orquídeas receberão uma de brinde.

As apresentações da feira começam no sábado, às 14h, momento em que haverá a palestra sobre cultivo de orquídeas. No domingo, às 10h, o tema será cultivo de suculentas. “As flores das orquídeas são, em geral, bem características”, desenvolve a professora de botânica acerca das particularidades da espécie. “Elas apresentam 3 sépalas, sendo uma delas bem diferente e chamativa, chamada de labelo”, acrescenta Dulce. As aulas serão ministradas pelo agrônomo Márcio Vanique, proprietário do Orquidário Recanto de Analândia (SP), na sala de exposição do Centro de Visitantes. Serão oferecidas 12 vagas para cada palestra, por ordem de chegada.

Se tratando das oficinas, estas serão realizadas no mesmo local, em frente aos quiosques. No sábado, elas começarão às 10h, e no domingo, às 11h. Haverá ainda a oficina “Monte seu jardim encantado de suculentas” direcionada tanto para crianças quanto para adultos. Tal atração será organizada pela Magia da Diversão e ministrado pela psicóloga Marília Guimarães. Assim como nas palestras, também serão ofertadas 12 vagas para cada oficina, ocupadas por ordem de chegada. Amante incurável da planta, Eliane Pena, de 48 anos, diz que pretende comparecer à feira. “Não vou perder a oportunidade de aparecer por lá em algum dos dias”, compartilha. “Amo orquídeas, tenho várias e em casa e, com certeza, esse fim de semana chegarei com mais algumas”, brinca a moradora de Planaltina DF.

Outra entusiasta, porém mais recente, é Nathália Dias. A designer de moda conta que, seu amor por plantas começou durante a pandemia e hoje, um de seus maiores hobbys é cuidar das suas companheiras de apartamento. “Quando me vi isolada em casa, com muito tempo para gastar, procurei uma ocupação. Comecei a pesquisar sobre plantas depois de ver muitas pessoas nas redes sociais postando as suas. Hoje me considero ‘mãe de planta'”, brinca a jovem de 27 anos. “Comecei com uma, depois comprei outra, ganhei mais uma de um amigo, e agora estou rodeada delas”, continua a brasiliense que já confirmou presença na feira. Com bom humor, Nathália garante que será uma das compradoras que ganhará o brinde tão especial.

Satisfeita, a diretora executiva do JBB, Aline De Pieri, diz estar empolgada para a realização de mais uma feira de orquídeas na capital federal. “Além de se encantar com a beleza das flores, o visitante encontrará espécies exclusivas para aquisição”, comenta a gestora. “Também serão compartilhados muitos conhecimentos nas oficinas e palestras, o que é bastante importante para manter as plantas sempre belas”, finaliza Aline.

Serviço

2ª Feira de Orquídeas de 2021

Data: de sexta (29/10) a domingo (31/10)

Local: Centro de Visitantes

Horário de visitação e vendas: das 9h às 17h