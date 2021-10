Aniversário de Samambaia tem costelas assadas para a população

A segunda edição do evento acontecerá dia 30, graças a uma parceria entre a Administração de Samambaia e o Supermercado Primor

Durante todo o mês de outubro, a cidade de Samambaia manteve-se movimentada com vários eventos para toda família. Entretanto, um dos mais aguardados é o Costelão pelos 32 anos da cidade, em parceria com o Supermercado Primor, onde além de carne, arroz, feijão tropeiro uma refeição completa será servida para a comunidade, no canteiro central da 1° primeira Avenida Sul, na altura das quadras 120/ 320, o evento terá início às 10h e o almoço será servido às 12h.

Durante a primeira edição do evento, mais de 3 (três) mil refeições completas foram servidas, desta vez, almeja-se que esse número seja maior. A equipe organizadora tem levado em consideração todos os cuidados necessários para garantir as medidas de prevenção para a contaminação pelo novo Coronavírus.

A segunda edição promete ser ainda maior, “agora já temos experiência com o formato deste evento, temos nos esforçado ao máximo para elevar o nível das comemorações em Samambaia” explica Gustavo Aires, Administrador de Samambaia.

A cidade desperta o sentimento de pertencimento e isso reflete na relação direta entre o setor produtivo e os moradores “Somos pioneiros na cidade, fomos o primeiro Supermercado a abrir as portas em Samambaia. Então, poder proporcionar isso para a nossa comunidade é simplesmente gratificante” conta André Barbosa, sócio proprietário do Supermercado Primor.

Samambaia completa 32 anos, mas agraciar a população da cidade tem sido a pauta de toda programação.