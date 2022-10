Núcleo Rural Casa Grande terá transporte público aos domingos

Com o novo atendimento, a Linha 206.9 fará a rota com saída do Núcleo Rural Casa Grande até o Setor Central do Gama durante sete dias da semana

A partir deste domingo (16), os moradores do Núcleo Rural Casa Grande passarão a ter transporte público. A Linha 206.9 fará duas viagens de ida e duas de volta.

O novo atendimento, avalia o subsecretário de operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus, vai beneficiar os moradores da região – que agora terão a opção de se deslocar todos os dias da semana.

“A população de Casa Grande não tinha atendimento de transporte público aos domingos, mas a partir do próximo dia 16 haverá quatro viagens de ônibus dominicais para a região”, informa. “Fizemos uma reunião com os moradores e trabalhamos para atender a solicitação”.

Com a criação do novo atendimento, a Linha 206.9 fará a rota com saída do Núcleo Rural Casa Grande até o Setor Central do Gama durante sete dias da semana. Aos domingos, com tarifa de R$ 3,80, os veículos partirão do núcleo rural às 8h e às 12h05 e retornarão, saindo da Rodoviária do Gama às 11h20 e às 17h. A rota completa e o mapa da linha podem ser verificados no site DF no Ponto.

As informações são da Agência Brasília